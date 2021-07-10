Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de büyük sıkıntı! Samatta...

Kanarya, FFP anlaşması gereği 1 sezon daha sattığı kadar bonservis harcaması yapabilecek ve Bankalar Birliği anlaşmasından dolayı da maaş bütçesi brüt 44 milyon Euro'ya düşecek.

Sabah'ın haberine göre; kadroda şu anda 37 futbolcu bulunurken, gönderilmesi planlanan isimlerin birçoğu takımdan ayrılmak istemiyor. Sarı-lacivertliler, zorunlu satın alma opsiyonundan dolayı Samatta için Aston Villa'ya 6 milyon Euro ödeyecek.

F.Bahçe, Samatta'yı satarak bu zarardan kâr etmeye çalışıyor ancak Tanzanyalı forvet gitmeye sıcak bakmıyor. Öte yandan Perotti, Zajc, Dirar, Tisserand ve Lemos da ayrılmayı düşünmüyor. Yönetim de bu oyuncuların menajerleriyle görüşmelerini sürdürüyor.