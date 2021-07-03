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Futbol
Haber Giriş: 03.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'de Bilic direkten döndü! İşte nedeni...

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Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'de Bilic direkten döndü! İşte nedeni...

Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Fenerbahçe'de Slaven Bilic transferi son anda iptal oldu. Hırvat teknik adam, kulübü Beijing Guoan'dan izin alamadığı için sarı-lacivertli takımın başına geçemedi.

Spor Arena - Fenerbahçe’de tüm camia ve taraftarlar yeni teknik direktörün kim olacağına kilitlenirken ismi gündeme gelen Slaven Biliç’in kulübü Beijing Guoan’dan vize alamadığı ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçenin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu KAPa bildirildi, sözleşme süresi...
Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu! KAP'a bildirildi, sözleşme süresi...

Daha önce Beşiktaş’ı çalıştıran Hırvat teknik adamın Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakmasına rağmen 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Çin ekibinin başkanın izin vermemesi nedeniyle teklifi geri çevirmek zorunda kaldığı ifade edildi.

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