Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan Edin Dzeko, Attila Szalai ve Altay Bayındır açıklaması

Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'yu transfer edeceğine yönelik çıkan haberleri yalanlayan Başkan Koç, Habertürk'te yaptığı açıklamada, konuya ilişkin olarak, "Adamın biri çıktı, 'Edin Dzeko'yu aldı' dedi. O adamı iyi takip edin, kimlerle ne ilişkisi olduğunu iyi anlarsınız. Sonra haber çıktı, 'Ali Koç'un seçim hediyesi' dendi. Sonra menajeri, 'görüşmedik' dedi. Olursa olur, olmazsa beceremediler... Satır aralarını iyi okuyun." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla büyük kulüplerin radarına giren Attila Szalai'ye teklif gelmesi durumunda, 20 milyon Euro'nun altına inmeyeceklerini belirten Koç, "Attila Szalai için 20 milyon Euro'nun altı konuşulmaz bile!" diye konuştu.

Milli kaleci Altay hakkında da konuşan Koç, "Altay, özel bir oyuncu. Özel bir kişilik. Altay'ı kolay kolay satmayacağımızı söyleyebilirim. Altay, her takımın istediği bir karakterdir. Altay'a Avrupa'dan çok ilgi var." dedi.