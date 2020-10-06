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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de ayrılık! Zanka, Danimarka'ya transfer oldu
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Haber Giriş: 06.10.2020 - 00:38 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de ayrılık! Zanka, Danimarka'ya transfer oldu

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Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'de ayrılık! Zanka, Danimarka'ya transfer oldu
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Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki stoperi Zanka, Danimarka'nın Kopenhag kulübüne transfer oldu.

Huddersfield'dan transfer edilen Danimarkalı savunmacı, geçen sezon kiralık olarak Düsseldorf'a gönderilmişti.

Erol Bulut'un takımda düşünmediği Zanka, eski takımı Kopenhag'a sezon sonuna kadar kiralandı.

Kopenhag transferi böyle duyurdu.

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