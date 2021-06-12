Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Andrea Pirlo iddiası! Teklifi geri çevirdi...

Yeni sezon önce henüz teknik direktör konusunu çözüme kavuşturamayan sarı lacivertlilerin son olarak Juventus'u çalıştıran Andrea Pirlo ile temasa geçtiği iddia edildi.

PIRLO GERİ ÇEVİRDİ

Sky Italia Muhabiri Gianluca Di Marzio, Juventus'la kötü bir sezon geçirdikten sonra yollarını ayıran Andrea Pirlo ile Fenerbahçe'nin görüştüğünü belirtti.

Sarı lacivertlilerin 42 yaşındaki teknik adamla görüşmesinden olumlu bir sonuç çıkmadığı ve Pirlo'nun hedefleri arasında Türkiye olmadığı belirtildi.

HEDEFLERİ ARASINDA TÜRKİYE YOK

Haberde, Andrea Pirlo'nun İtalya'da kalmak istediğinin altı çizilirken konuyla alakalı Di Marzio, "Fenerbahçe'nin Pirlo'yu ikna etmeye çalışsa da onun hedefleri arasında Türkiye yok." ifadelerini kullandı.

FAVRE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

İtalyan muhabir ayrıca, Fenerbahçe'nin İsviçreli teknik adam Lucien Favre ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin; Gladbach, Herta, Borussia Dortmund gibi kulüpleri çalıştıran 63 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık anlaşmaya vardığını iddia etti.

JUVE'NİN 9 SEZONLUK SERİSİ SON BULDU

42 yaşındaki Pirlo, 2020-2021 sezonu başında Juventus'ta görevine son verilen teknik direktör Maurizio Sarri’nin yerine teknik direktörlüğe getirilmişti. Pirlo yönetiminde Juventus'un, 9 sezondur süren ligdeki şampiyonluk serisi sona erdi. Siyah-beyazlı takım, Serie A'da sezonu 38 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 4. sırada tamamladı.

JUVENTUS'LA 2 KUPA KAZANDI

Pirlo idaresindeki Juventus, 2020 İtalya Süper Kupası ile 2020-2021 İtalya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

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