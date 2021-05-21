Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Alexander Sörloth heyecanı! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a yazılmıştı...

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Transferde ismi en fazla anılan oyunculardan biri de Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth...

Son olarak Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a yazılan Norveçli golcü için Fenerbahçeli taraftarlar da harekete geçti. Sosyal medyada Trend Topic listesinde #ComeToFenerSorloth başlığı yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYEN ÜÇLÜ

Bu sezon Samatta, Cisse, Thiam gibi oyunculardan beklenen verimi alamayan sarı lacivertliler, forvet konusunda hata yapmak istemezken radardaki Marega'nın Suudi Arabistan takımı Al Hilal'a transferiyle birlikte arayışlar yeniden başladı.

KİRALIK GELEBİLİR



Leipzig ile sözleşmesi devam eden Sörloth'u kiralamak isteyen takımlardan biri de Fenerbahçe olabilir. Sarı lacivertli taraftarların da yönetime bu yönde bir talebi bulunuyor.

Sezonu şampiyon tamamlayıp Devler Ligi biletini alan Beşiktaş da Norveçli golcüyü listesinde tutarken Galatasaray ile Trabzonspor da bu yarışın içinde.

24 GOLLE KRAL OLDU

Sörloth, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu kaydettiği 24 golle gol kralı olarak tamamladı. 24 yaşındaki Norveçli forvet, Necmi Perekli, Fatih Tekke, Gürcü oyuncu Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı gösteren 5. isim olmuştu.









TÜRKİYE KUPASI'NDA ATIŞTILAR...

O dönem Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu arasındaki gerilim maça damga vururken Norveçli golcü konu hakkında ülkesinin basınına "Çok konuştu, bazı tahrikler oldu. Sinir bozucuydu. Ben de ona biraz sessiz olmasını söyledim" şeklinde bir açıklama yapmıştı.