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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de 6 yabancı oyuncunun talibi çok ama resmi teklif yok

#Transfer#Fenerbahçe#Szalai
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçede 6 yabancı oyuncunun talibi çok ama resmi teklif yok
Süleyman Arat

Fenerbahçe’nin yabancı futbolcuları devre arası transfer döneminde birçok takımın gözdesi. Allahyar’ı Anderlecht, Zajc’ı ise Empoli ve Cagliari de isterken, Max Meyer’e Süper Lig’den talip var. Eski takımı Corinthias, Gustavo’nun dönmesini umuyor. Berisha, Avusturya Ligi’nden bazı takımların gözdesi, Szalai’yi ise Milan bonservisle kadrosuna katmakta kararlı.

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Devre arasında kadrosunu takviye etmek isteyen Fenerbahçe’nin ara transferde yeni oyuncuları takıma kazandırabilmek için bazı yabancılarla vedalaşması şart görünüyor.

Mevcut kadrosunda 14 yabancı futbolcusu bulunan sarı lacivertlilerde Allahyar Sayyadmenesh’nin kiralık gittiği Ukrayna ekibi Zorya Lugansk’tan dönmesi ile bu rakam 15’e çıktı.

12 Ocak’ta başlayacak ara transferde kadrosunu yabancı bir golcü ile güçlendirmek etmek isteyen Kanarya’da bu operasyon ile birlikte yabancının sayısı 16’ya yükselecek olması, en az 3 en fazla 4 oyuncuyla yol ayrımına girmesini gündeme getirdi.

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Milan’ın Attila Szalai ısrarı sürüyor

Hull City’nin Allahyar ve Miha Zajc ile ilgilendiği ve bu transferin bittiği iddia edilse kulüp kanadından “Henüz ulaşan böyle bir talep veya teklif yok” bilgisi geldi.

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Bu iki futbolcu Belçika ve İtalyan takımlarının da gündeminde. Allahyar’ı Anderlecht, Zajc’ı ise Empoli ve Cagliari’nin istediği öğrenildi.

Öte yandan Max Meyer’e Süper Lig’den bazı ekipler, Gustavo’ya ise Brezilya’dan eski takımı Corinthias talip. Berisha’yı uzun süre forma giydiği Avusturya Ligi’nden bazı takımların kiralamak istediği, Attila Szalai’yi ise AC Milan’ın satın almak istediği gelen bilgiler arasında.

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#Transfer#Fenerbahçe#Szalai

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