Son Dakika Transfer Haberi: Atletico Madrid'den Fenerbahçe oyuncusuna teklif! 6 milyon Euro gözden çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlendiği son basın toplantısında ana kadroda olan oyuncuları ellerinde tutmak için büyük çaba sarf edeceklerini söylemişti.

Sabah'ın haberine göre; bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin Ozan, İrfan Can, Altay, Szalai, Mert Hakan ve Pelkas gibi isimlere gelecek tekliflere sıcak bakmadığı bildirildi. Başkan Koç, bununla birlikte ana kadro oyuncuları dışında 15 milyon Euro civarında satış yapacaklarını ifade etmiş, ellerinde 6 milyon Euro'luk bir teklif bulunduğunu belirtmişti.

TOPLAM HEDEF 15 MİLYON EURO

O teklifin Atletico Madrid tarafından 21 yaşındaki Berke Özer'e yapıldığı bildirildi. Son iki sezonu Belçika ekibi Westerlo'da kiralık geçiren genç kaleciye gelen teklif değerlendirme aşamasında. Altay Bayındır'ın satılması halinde ise Berke, Kanarya'nın birinci kalecisi olacak ve kendisiyle yeni kontrat yapılacak. F.Bahçe; Zajc, Allahyar, Frey, Zanka ve Ademi gibi isimlerden de bonservis bekliyor. Bu oyuncuların satışından 15 milyon Euro civarında gelir hedefleniyor.

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