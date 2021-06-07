Son Dakika Transfer Haberleri: Fenerbahçe'de 24 ismin geleceği belirsiz! Ozan Tufan, Attila Szalai, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa...

Spor Arena / Süleyman ARAT - Kiradan dönenler, başkanın “Kafayı taktım” dediği isimler, sözleşmeleri sona erenler, performansları yetersiz bulunanlar ve özel hayatları ile tepki çekenler... Hepsi yönetimin kendileriyle ilgili olarak alacağı kararı bekliyor.

Fenerbahçe’de Ali Koç’un başkanlığına yeniden aday olacağını açıkladığı 20 Mayıs’taki basın toplantısında “Bugünden gelecek sezon elimizde yüzde 70 hazır bir kadro var” açıklamasını yapmasına rağmen, takımda bulunan 24 oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Kiradan dönenler, performansları düşük bulananlar, özel yaşantısına dikkat etmeyenler, Sivasspor’la oynanan şampiyonluk maçına asılmadıkları bizzat başkanın ağzından ifade edilenler ve EURO 2020’de yıldızı parlaması umuduyla satışı planlananlar olarak 5 ana başlık altında toplanan 24 futbolcunun büyük çoğunun geleceğine dair kararı sandıktan çıkacak yönetimin vereceği öğrenildi.

Kiralık gittikleri takımlardan geri dönenler

· Berke Özer: Belçika takımı Westerlo’ya iki sezon üst üste kiralanan milli futbolcunun bu yıl kadroda kalıp kalmayacağı şu ana kadar netleşmedi.

· Miha Zajc: Sezonu Genoa’da kiralık geçiren ve 31 maçta oynayan Sloven yıldız için İtalyan takımının satın alma opsiyonunu kullanmadığı, oyuncunun yeniden kiralanma veya takımda kalmasının yeni teknik direktörün kararına bağlı olduğu öğrenildi.

· Michael Frey: Yapılan uzun kontrat nedeniyle Fenerbahçe’nin başına adeta dert olan Frey geçen yılı Belçika’da bir alt lige düşen Waasland-Beveren’de geçirdi. Yeni sezonda da kiralanma ihtimali yüksek.

· Kemal Ademi: Fenerbahçe ile 2023’e kadar sözleşmesi olduğu için, ‘Yeni Frey’ olarak anılan Ademi, F.Bahçe’den sonra kiralık gittiği Karagümrük’te de golle buluşamamıştı. Ademi, takımda akıbeti merak edilen futbolcuların başında geliyor.

Kaderleri EURO 2020’ye bağlı olanlar

· Zanka: Fenerbahçe’yle 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Zanka’nın, Danimarka Mili Takımı formasıyla Euro 2020’de önce şans, sonra kendine kulüp bulması için herkes adeta dua ediyor.

· Altay Bayındır: Gençliği, müthiş fiziği, yeteneği ve gelişime açık yapısıyla birçok dünya takımının radarında olan ve fiyatı 20 milyon Euro’lar seviyesine tırmandığı konuşulan geç kaleci de Avrupa Şampiyonası sonrası yuvadan uçabilir.

· Ozan Tufan: Euro 2020 ile birlikte yıldızı parlaması ve sözleşmesinde bulunan 20 milyon Euro’ya serbest kalma maddesini işletip Premier Lig takımlarından birine gitmesi bekleniyor.

· İrfan Can Kahveci: EURO 2020’den büyük beklentisi olan bir diğer futbolcu da İrfan Can. Dünya vitrinine çıkıp ideallerini gerçekleştirmek isteyecek genç futbolcunun performansı da gelecek rotasını çizecek.

· Attila Szalai: Macaristan formasıyla EURO 2020’de sahne alacak 23 yaşındaki yıldız da İngiltere Premier Lig takımlarının radarında.

Performansları beğenilmeyenler

· Mbwana Samatta: Fenerbahçe için tam bir hayal kırıklığı olan, ligde 5 gol atabilen Tanzanyalı golcünün geleceği belirsiz.

· Diego Perotti: Sakatlıktan bir türlü kurtulup gerçek performansını sahaya yansıtamayan Arjantinli yıldız da tatilini geçirirken, kulüpten haber bekliyor

· Marcel Tisserand: F.Bahçe ile 2023’e kadar sözleşmesi olan Demokratik Kongolu futbolcu stoper, sağ bek, sol bek ve ön libero oynayabildiği için kalma ihtimali yüksek gözüküyor.

· Mauricio Lemos: 2023’e kadar sözleşmesi olan ancak bu sezon sadece 8 maç oynayıp beğenilmeyen Uruguaylı oyuncunun geleceği de net değil.

· Mame Thiam: 2023’e kadar sözleşmesi olan Senegalli golcünün de durumu muamma.

· Sadık Çiftpınar: Geçirdiği ağır sakatlıktan sonra istediği seviyeye ulaşamayan Sadık’ın takımdaki geleceği belirsiz.

· Sinan Gümüş: 2023’e kadar sözleşmesi olsa da ‘Gidecek mi kalacak mı?’ sorusu net karşılık bulamıyor.

· Harun Tekin: Altay’ın arkasında ikinci adam olan ve sözleşmesi sona eren Harun beklemede. · Serdar Aziz: Sayılan isimlerin içinde devam etmeye en yakın isim olsa da onun da kendine daha dikkat etmesi istenecek.

· Jose Sosa: Hem ücreti yüksek bulunan hem de özel yaşantısıyla şimşekleri üzerine çeken Arjantinli yıldızın kaderi yapacağı indirim ve vereceği söze bağlı.

· Luiz Gustavo: Brezilyalı yıldızın özellikle Emre Belözoğlu döneminde yedek kalmasının mutsuzluğunu artırdığı ve menajerinden kulüp bulmasını istediği gelen haberler arasında

· Ferdi Kadıoğlu: 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ancak isteksizliği nedeniyle gelişim gösteremeyen genç yıldızın kapısı şu ana kadar çalınmadı.

BAŞKANI SiVASSPOR MAÇINDA KIZDIRANLAR

Başkan Ali Koç’un son basın toplantısında iç sahada 2-1 kaybedilen Sivas maçında hırslı olmadıkları için ‘Kafama taktım. Kontratları olsa da gidecekler’ dediği isimlerin, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu ve Luiz Gustavo olduğu ve sarı lacivertlilerden gönderilecekleri kulislerde konuşuluyor.

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