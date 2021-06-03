Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Mourinho'nun flaş kararı duyuruldu! Cengiz Ünder transferi...

Spor Arena Dış Haber - Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Leicester City'de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder'in geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Leicester City'de beklenen performansı sergileyemeyen ve İngiliz ekibinin 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadığı milli futbolcu, EURO 2020 sonrası yeni sezon hazırlıklarına kulübü Roma ile başlayacak.

İtalyan Tuttomercato'nun haberine göre; Cengiz Ünder'in bonservisini elinde bulunduran Roma, yeni sezon kadrosunda 24 yaşındaki futbolcuyu düşünmüyor. Teknik direktörlüğe Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getiren Serie A ekibi, Cengiz Ünder'in transferi için EURO 20020 sonrasını bekliyor.

ROMA'NIN B PLANI HAZIR

EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı kadrosunda yer alan Cengiz'in turnuvada iyi bir performans göstermesini bekleyen Roma, piyasasını yükseltmesiyle milli futbolcuyu yüksek bir bonservis bedeli karşılığında elinden çıkaracak. Eğer Cengiz EURO 2020'de iyi bir performans gösteremezse, Roma'nın B planı hazır.

İtalyan ekibi, milli futbolcunun piyasasını yükseltememesi halinde transfer etmek isteyen kulüplerden minimum 6 milyon euro bonservis talep edecek. 1 yıllık kiralık seçeneğine sıcak bakmayan Roma, sadece zorunlu satın alma opsiyonu olursa kiralama seçeneğini devreye sokacak.

FENERBAHÇE KİRALIK DIŞINA ÇIKMAYACAK

Tuttomercato'nun Cengiz'in transferine dair verdiği haberin devamında, milli futbolcu ile Fenerbahçe'nin ciddi bir şekilde ilgilendiği de yazıldı.

Geçen sezonu Süper Lig'de 3. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerin Cengiz için kiralık seçeneğini devreye sokmak istediği ancak milli futbolcunun bonservisinin alınmasının gündemde olmadığı belirtildi. Roma'nın da kiralık seçeneğine sıcak bakmadığı için Fenerbahçe'nin talebine mesafeli yaklaştığı kaydedildi.

SON KARAR MOURINHO'NUN

Cengiz Ünder'le ilgili son kararı ise Jose Mourinho verecek. Portekizli teknik adam, Cengiz'in EURO 2020 sonrası kampta göstereceği performansa göre milli yıldızın geleceğini şekillendirecek.

MILAN'A ÖNERİLDİ

Aytrıca Cengiz Ünder'in menajeri Fali Ramadani'nin, milli oyuncuyu Milan'a önerdiği de belirtildi.

"SAVUNMA YÖNÜNÜ GELİŞTİREMEZSE OYNAYAMAZ"

Cengiz Ünder'i yetiştiren isimlerden olan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya verdiği röportajda milli futbolcuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

24 yaşındaki hücum oyuncusunun savunmasını geliştirmeden Mourinho'nun takımında oynayamayacağını belirten Eroğlu, "Mourinho ile çalışmak kolay olmayabilir, Tottenham’da başarılı bir giriş yaptı ama sonrasında istediği gibi gitmedi. Takım savunmasını arzulayan ve her oyuncusundan defansif katkı isteyen bir hoca. Cengiz Ünder hücumda özel bir oyuncu, savunma yönünü de geliştirebilir. Mourinho’nun istediği gibi savunmasını geliştiremezse oynayamaz ya da ayrılabilir süreç ne gösterecek görmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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