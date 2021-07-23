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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Paulinho imzayı attı!
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Futbol
Haber Giriş: 23.07.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Paulinho imzayı attı!

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Paulinho imzayı attı!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Brezilyalı yıldız Paulinho, Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli'ye imza attı.

Son olarak Çin'in Ghuangzu takımında forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Paulinho ile Fenerbahçe ve Galatasaray ilgilenmişti.

32 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli'ye imza attı.

Paulinho'nun bonuslarla birlikte Al Ahli'den 4.5 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasarayın ilgilendiği Paulinho imzayı attı

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