Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Paulinho imzayı attı!

Son olarak Çin'in Ghuangzu takımında forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Paulinho ile Fenerbahçe ve Galatasaray ilgilenmişti.

32 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli'ye imza attı.

Paulinho'nun bonuslarla birlikte Al Ahli'den 4.5 milyon euro kazanacağı belirtildi.