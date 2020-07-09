Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Mandzukic için flaş gelişme!

Geçtiğimiz günlerde Katar ekibi Al Duhail ile yollarını ayıran Mario Mandzukic, halen Avrupa ekiplerinin iştahını kabartmaya devam ediyor. 34 yaşındaki golcü futbolcu için Türkiye'den de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devreye girdiği ifade ediliyordu..

İtalyan basınından Calciomercato, tecrübeli yıldızla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mandzukic ile yaptığı görüşmeler, sezon sonuna ertelendi. İki ekibin de ligdeki sıralamalarının netleşmesinin ve Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edip edememesinin ardından görüşmelerin yeniden başlayacağı bildirildi.

Öte yandan haberde oyuncunun İtalyan devi Inter'le anlaşma sağlayabileceği bilgisi de paylaşıldı.

Kariyerine Almanya'da başlayacan Mandzukic, sırasıyla Marsonia, Zagreb, Wolfsburg, Bayern, Atletico Madrid ve Juventus gibi üst düzey takımlarda top koşturdu. (Sabah)

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