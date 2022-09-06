Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray istedi, Beşiktaş aldı! Nathan Redmond için anlaşma tamam, geliş tarihi...

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Ligde 5. haftada aldığı galibiyetle toplamda 13 puana ulaşarak son iki haftayı lider tamamlayan Beşiktaş, bir yandan da kadroya son şeklini vermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Valarien Ismael'in istekleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam eden siyah beyazlılar, hücum hattına son olarak Dele Alli'yi katmıştı.
HÜCUMA BİR TAKVİYE DAHA
İngiliz yıldızı kiralık olarak transfer eden Beşiktaş; Dele Alli, Wout Weghorst, Muleka, Kevin N'Koudou, Cenk Tosun ve Rachid Ghezalli hücum hattına bir oyuncu daha almak istiyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen kanat oyuncusu Nathan Redmond ile bir süredir ciddi şekilde ilgilenen Beşiktaş'ın, futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağladığı kaydedildi.
TERCİHİNİ BEŞİKTAŞ'TAN YANA KULLANDI
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Nathan Redmond, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ilgisine rağmen Beşiktaş'a transfer olmak istedi.
Haberde, Beşiktaş'ın oyuncu ve kulübü Southampton ile anlaşma sağladığı belirtilirken futbolcunun transferi tamamlamak için İstanbul'a geleceği kaydedildi.
GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Spor Arena'dan İsmail Er'in haberine göre ise 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlayan 28 yaşındaki futbolcu imza için yarın İstanbul'a gelecek.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabildi.
PREMİER LİG'DE FORMA GİYMİŞ 7. OYUNCU OLACAK
Yaz transfer döneminde iddialı bir kadro kuran Beşiktaş, Nathan Redmond'ı transfer etmesi halinde Premier Lig'de forma giymiş olan 7.oyuncuyu kadrosuna katacak.
Siyah-beyazlılar transfer döneminde Romain Saiss, Wout Weghorst, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Dele Alli'yi takıma katmıştı.
Geçen sezon Southampton forması ile 32 maça çıkan Redmond, 3 gol attı, 5 asist yaptı.
İNGİLTERE'DEN ÜÇ KULÜP İSTEDİ
İngiliz basınında; Bournemouth, Wolverhampton ve Everton'ın da Redmond ile ilgilendiği ancak Avrupa'da transfer döneminin kapanması nedeniyle transferin gerçekleşmediği aktarılmıştı
NATHAN REDMOND'UN KARİYERİ
Tam adı Nathan Daniel Jerome Redmond olan futbolcu, 6 Mart 1994 tarihinde İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya geldi.
Futbola Birmingham altyapısında başlayan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu; Burton Albion (kiralık) ve Norwich formalarını giydikten sonra 2016 yılında 13.5 milyon Euro karşılığında Southampton'a transfer oldu.
İngiliz ekibiyle 7. sezonunu geçiren Redmond, bu sezon sadece 1 maçta 1 dakika süre aldı. Nathan Redmond'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.