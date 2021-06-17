Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray derken Trabzonspor transferi bitiriyor

Sol bek takviyesi için bir taraftan Umut Meraş için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, alternatif isimler üzerinde de çalışıyor.

Fanatik'in haberine göre; Umut transferinde beklediği olumlu etkiyi alamayan Bordo-Mavililer, geçen sezonu Schalke'de kiralık olarak geçiren Sead Kolasinac'ı gündeme aldı.

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan 27 yaşındaki oyuncuyu Arsenal'in yeni sezonda da kadrosunda düşünmediği belirtilirken, bordo-mavililerin Boşnak oyuncuyu ikna etmek için harekete geçtiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 27 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Kolasinac'i kiralamak isteyen Karadeniz ekibi, menajerler üzerinden görüşmelere başladı.