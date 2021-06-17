Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray derken Trabzonspor transferi bitiriyor
Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Umut Meraş ile yapılan görüşmelerde mesafe alamayan Trabzonspor yönetimi, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Boşnak sol bek Sead Kolasinac için harekete geçti.
Sol bek takviyesi için bir taraftan Umut Meraş için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, alternatif isimler üzerinde de çalışıyor.
Fanatik'in haberine göre; Umut transferinde beklediği olumlu etkiyi alamayan Bordo-Mavililer, geçen sezonu Schalke'de kiralık olarak geçiren Sead Kolasinac'ı gündeme aldı.
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan 27 yaşındaki oyuncuyu Arsenal'in yeni sezonda da kadrosunda düşünmediği belirtilirken, bordo-mavililerin Boşnak oyuncuyu ikna etmek için harekete geçtiği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon 27 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Kolasinac'i kiralamak isteyen Karadeniz ekibi, menajerler üzerinden görüşmelere başladı.