Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan yılın takası! Jose Sosa gelirse Ozan Tufan, Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz...
Fenerbahçe harcama limitlerine rağmen transfer operasyonunda hız kesmiyor. Yılın takası için düğmeye basıldı...
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YILIN TAKASI
Transfer dönemine en iddialı girişi yapan takımların başında gelen Fenerbahçe'de orta saha için sıcak saatler yaşanıyor.
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PRENSİP ANLAŞMASI İDDİASI
Jose Sosa ile yıllık 2 milyon avro üzerinden anlaşmaya vardığı öne sürülen sarı lacivertli ekip, transfer resmiyet kazanması halinde orta sahada geniş bir rotasyona sahip olacak.
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GUSTAVO HENÜZ VEDA ETMEDİ
Takımdan ayrılması gündemde olan Luiz Gustavo'nun henüz Lyon ile sözleşme imzalamamış olması, sarı lacivertli ekipte bir başka ayrılık ya da takas yaşanabileceği konusu gündeme geldi.
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OZAN TUFAN GÖZDEN ÇIKARILABİLİR
Mevcut orta saha rotasyonu içeriesinde Ozan Tufan'ı gözden çıkarmaya sıcak bakan Fenerbahçe, klasik 10 numara pozisyonu için Beşiktaş'tan iki isimle takas düşünüyor. İşte detaylar...
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BEŞİKTAŞ DURGUN
4 Ağustos'ta başlayan yaz transfer dönemine en hızlı giren kulüp Fenerbahçe olurken, son yılların en sükseli transferlerine imza atan Beşiktaş, bu kez durgun gidiyor.
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LİMİTLER KISITLIYOR
Takım bütçesini 30-35 milyon Euro bandına çıkmek için düşük bir maaş politikası izleyen siyah beyazlılar bu nedenle kılı kırk yarmaya çalışıyor.
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HERKESİN KONUŞACAĞI TAKAS
Ancak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 'yılın transfer takası' gerçekleşebilir.
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SERGEN YALÇIN NABIZ YOKLADI
Ajansspor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Ozan Tufan için Fenerbahçe cephesinde nabız yokladı.
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OZAN - DORUKHAN TAKASI
Ve bunun sonucunda ortaya Ozan Tufan-Dorukhan Toköz takası gündeme geldi.
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ŞİMDİLİK ASKIYA ALINDI AMA...
İki taraf arasındaki zemin yoklama, Fenerbahçe'nin bu takasta üste başka oyuncu da istemesi nedeniyle durdu. Daha doğrusu Ozan-Dorukhan takası şimdilik askıya alındı.
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EKSTRA OYUNCU ÇIKMAZA SOKTU
Fenerbahçe, ekstra oyuncu talebinden vazgeçerse, Dorukhan Toköz sarı lacivertli formayı, Ozan Tufan da siyah beyazlı formayı giyecek.
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BEŞİKTAŞ UZUN SÜREDİR İSTİYOR
Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor'da yeniden kendini toparlayarak milli takıma kadar yükselen ve ardından Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğü döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.
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ADEM LJAJIC SÖYLENTİLERİ ÇIKTI
Sarı lacivertli ekibin daha önce Ozan Tufan'a karşılık Adem Ljajic'i istediği belirtilmişti.
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MENAJERLİK ŞİRKETLERİ AYNI
İki futbolcunun da aynı menajerlik şirketiyle çalışıyor olması, transferin gerçekleşme şansını yükselten faktörler arasında gösterilmişti.
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6-8 NUMARA ŞİŞTİ
6 ve 8 numara mevkisinde daha fazla opsiyonu olan sarı lacivertli ekibin, klasik 10 numara olarak Adem Ljajic'i Dorukhan Toköz'e tercih etmesi bekleniyor.
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ARANAN 10 NUMARA
Adem Ljajic bu sezon forma giydiği 29 resmi maçın 27’sinde on numara, 2’sinde sol kanatta oynadı.
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SAKATLIKLAR BOĞUŞTU
Sakatlıklarla boğuşan Dorukhan Toköz ise forma giyebildiği yalnızca 7 lig maçında 6 kez merkez orta saha, 1 kez ise sağ bek olarak görev aldı.
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SAVUNMA AĞIRLIKLI OYNADI
Öte yandan Ozan Tufan, bu sezon forma giydiği 34 maçta defans ve orta sahanın 6 farklı bölgesinde oynadı.