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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan yılın takası! Jose Sosa gelirse Ozan Tufan, Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 13:56,

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan yılın takası! Jose Sosa gelirse Ozan Tufan, Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz...

Fenerbahçe harcama limitlerine rağmen transfer operasyonunda hız kesmiyor. Yılın takası için düğmeye basıldı...

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1YILIN TAKASI
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YILIN TAKASI

Transfer dönemine en iddialı girişi yapan takımların başında gelen Fenerbahçe'de orta saha için sıcak saatler yaşanıyor.

2PRENSİP ANLAŞMASI İDDİASI
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PRENSİP ANLAŞMASI İDDİASI

Jose Sosa ile yıllık 2 milyon avro üzerinden anlaşmaya vardığı öne sürülen sarı lacivertli ekip, transfer resmiyet kazanması halinde orta sahada geniş bir rotasyona sahip olacak.

3GUSTAVO HENÜZ VEDA ETMEDİ
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GUSTAVO HENÜZ VEDA ETMEDİ

Takımdan ayrılması gündemde olan Luiz Gustavo'nun henüz Lyon ile sözleşme imzalamamış olması, sarı lacivertli ekipte bir başka ayrılık ya da takas yaşanabileceği konusu gündeme geldi.

4OZAN TUFAN GÖZDEN ÇIKARILABİLİR
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OZAN TUFAN GÖZDEN ÇIKARILABİLİR

Mevcut orta saha rotasyonu içeriesinde Ozan Tufan'ı gözden çıkarmaya sıcak bakan Fenerbahçe, klasik 10 numara pozisyonu için Beşiktaş'tan iki isimle takas düşünüyor. İşte detaylar...

5BEŞİKTAŞ DURGUN
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BEŞİKTAŞ DURGUN

4 Ağustos'ta başlayan yaz transfer dönemine en hızlı giren kulüp Fenerbahçe olurken, son yılların en sükseli transferlerine imza atan Beşiktaş, bu kez durgun gidiyor.

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LİMİTLER KISITLIYOR

Takım bütçesini 30-35 milyon Euro bandına çıkmek için düşük bir maaş politikası izleyen siyah beyazlılar bu nedenle kılı kırk yarmaya çalışıyor.

7HERKESİN KONUŞACAĞI TAKAS
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HERKESİN KONUŞACAĞI TAKAS

Ancak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 'yılın transfer takası' gerçekleşebilir.

8SERGEN YALÇIN NABIZ YOKLADI
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SERGEN YALÇIN NABIZ YOKLADI

Ajansspor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Ozan Tufan için Fenerbahçe cephesinde nabız yokladı.

9OZAN - DORUKHAN TAKASI
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OZAN - DORUKHAN TAKASI

Ve bunun sonucunda ortaya Ozan Tufan-Dorukhan Toköz takası gündeme geldi.

10ŞİMDİLİK ASKIYA ALINDI AMA...
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ŞİMDİLİK ASKIYA ALINDI AMA...

İki taraf arasındaki zemin yoklama, Fenerbahçe'nin bu takasta üste başka oyuncu da istemesi nedeniyle durdu. Daha doğrusu Ozan-Dorukhan takası şimdilik askıya alındı.

11EKSTRA OYUNCU ÇIKMAZA SOKTU
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EKSTRA OYUNCU ÇIKMAZA SOKTU

Fenerbahçe, ekstra oyuncu talebinden vazgeçerse, Dorukhan Toköz sarı lacivertli formayı, Ozan Tufan da siyah beyazlı formayı giyecek.

12BEŞİKTAŞ UZUN SÜREDİR İSTİYOR
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BEŞİKTAŞ UZUN SÜREDİR İSTİYOR

Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor'da yeniden kendini toparlayarak milli takıma kadar yükselen ve ardından Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğü döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.

13ADEM LJAJIC SÖYLENTİLERİ ÇIKTI
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ADEM LJAJIC SÖYLENTİLERİ ÇIKTI

Sarı lacivertli ekibin daha önce Ozan Tufan'a karşılık Adem Ljajic'i istediği belirtilmişti.

14MENAJERLİK ŞİRKETLERİ AYNI
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MENAJERLİK ŞİRKETLERİ AYNI

İki futbolcunun da aynı menajerlik şirketiyle çalışıyor olması, transferin gerçekleşme şansını yükselten faktörler arasında gösterilmişti.

156-8 NUMARA ŞİŞTİ
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6-8 NUMARA ŞİŞTİ

6 ve 8 numara mevkisinde daha fazla opsiyonu olan sarı lacivertli ekibin, klasik 10 numara olarak Adem Ljajic'i Dorukhan Toköz'e tercih etmesi bekleniyor.

16ARANAN 10 NUMARA
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ARANAN 10 NUMARA

Adem Ljajic bu sezon forma giydiği 29 resmi maçın 27’sinde on numara, 2’sinde sol kanatta oynadı.

17SAKATLIKLAR BOĞUŞTU
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SAKATLIKLAR BOĞUŞTU

Sakatlıklarla boğuşan Dorukhan Toköz ise forma giyebildiği yalnızca 7 lig maçında 6 kez merkez orta saha, 1 kez ise sağ bek olarak görev aldı.

18SAVUNMA AĞIRLIKLI OYNADI
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SAVUNMA AĞIRLIKLI OYNADI

Öte yandan Ozan Tufan, bu sezon forma giydiği 34 maçta defans ve orta sahanın 6 farklı bölgesinde oynadı.

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