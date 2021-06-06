MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Steven Caulker transferinde bir rakip daha çıktı
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Steven Caulker transferinde bir rakip daha çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 06.06.2021 - 18:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Steven Caulker transferinde bir rakip daha çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Steven Caulker transferinde bir rakip daha çıktı

Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Steven Caulker için Yunan ekibi AEK da devreye girdi.

Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla büyük kulüplerin radarına giren ve Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi sona eren Caulker için bir talip de Komşu'dan çıktı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 29 yaşındaki İngiliz savunmacı için AEK devreye girdi.

Yunan basınında çıkan habere göre oyuncuya sözleşme öneren AEK'nın transferden umutlu olduğu kaydedildi.

Geçen sezon Akdeniz ekibiyle toplam 37 maça çıkan Caulker, 4 gol atıp 2 de asist yaptı.

Boşta olan İngiliz savunmacı, bonservissiz olması ve Alanya'daki performansıyla birçok kulübün transfer gündeminde yer alıyor.

Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe ve Beşiktaşa Steven Caulker transferinde bir rakip daha çıktı

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi