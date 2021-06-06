Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Steven Caulker transferinde bir rakip daha çıktı

Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla büyük kulüplerin radarına giren ve Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi sona eren Caulker için bir talip de Komşu'dan çıktı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 29 yaşındaki İngiliz savunmacı için AEK devreye girdi.

Yunan basınında çıkan habere göre oyuncuya sözleşme öneren AEK'nın transferden umutlu olduğu kaydedildi.

Geçen sezon Akdeniz ekibiyle toplam 37 maça çıkan Caulker, 4 gol atıp 2 de asist yaptı.

Boşta olan İngiliz savunmacı, bonservissiz olması ve Alanya'daki performansıyla birçok kulübün transfer gündeminde yer alıyor.

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