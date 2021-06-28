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Futbol
Haber Giriş: 28.06.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde rakip oldu! İtalyan savunmacı...

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Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde rakip oldu! İtalyan savunmacı...

Son dakika haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, İtalyan savunmacının peşine düştü. Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyan 26 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da devreye girdi.

Spor Arena Dış Haber - Teknik direktörlüğe yeniden Massimiliano Allegri'yi getirdikten sonra yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başlayan Juventus'ta İtalyan stoper Daniele Rugani'nin kadroda düşünülmediği iddia edilmişti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe stoper transferi için aradığını buldu Merih Demiral ayrılırsa...
Son dakika haberi: Fenerbahçe stoper transferi için aradığını buldu! Merih Demiral ayrılırsa...

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Rennes'e, ikinci yarısında ise Cagliari'ye kiralanan Rugani ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği öne sürülmüş, milli futbolcu Merih Demiral'ın Juventus'taki durumuna göre transfere dair somut adımlar atılacağı belirtilmişti.

İtalyan basını, 26 yaşındaki Rugani'nin geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

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Tuttosport'ta yer alan haberde, Rugani ile Fenerbahçe sonrası Fiorentina, Bologna, Genoa, Real Betis ve Sevilla ile birlikte Beşiktaş'ın da ilgilendiği kaydedildi. Juventus'taki geleceği henüz netleşmeyen 26 yaşındaki savunmacıyla ilgili Allegri'nin kararının beklendiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'da 18 maça çıkan Daniele Rugani, 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Başarılı futbolcunun Juventus ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde rakip oldu İtalyan savunmacı...

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