Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe ve Beşiktaş Bruma için yarışıyor

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi elemesindeki rakibi PSV Eindhoven’da forma giyen Bruma’yı transfer etmek için yarıştığını iddia etti.

Geçen sezonun büyük bölümünde Olympiakos’ta kiralık olarak forma giyen Portekizli kanat oyuncusu, iki takımda toplam 37 maçta forma giyerken, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

26 yaşındaki Bruma, 2013’te 13 milyon Euro’ya Galatasaray’a gelmiş, 2015’te 15 milyon Euro’ya Leipzig’e satılmış, 2017’de ise 12 milyon Euro’ya PSV Eindhoven’a transfer olmuştu.

Bu arada ismi Süper Lig’in yeni takımı Adana Demirspor’la da anılan Bruma için Güney ekibinden, “Bu futbolcu transfer listemizde bulunmuyor” açıklaması geldi.