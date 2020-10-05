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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe ucuz kurtuldu... Jack Wilshere serbest kaldı
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Futbol
Haber Giriş: 05.10.2020 - 23:05 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe ucuz kurtuldu... Jack Wilshere serbest kaldı

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Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe ucuz kurtuldu... Jack Wilshere serbest kaldı
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Fenerbahçe'ye transfer olmanın kıyısından dönen, West Ham'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Jack Wilshere'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

2 sezon önce Fenerbahçe'nin kapısında dönen Jack Wilshere'in, West Ham ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, sarı lacivertlilere transfer olmaya çok yaklaşmış, İstanbul'dan ev baktığı haberleri çıkmıştı ancak son anda Premier Lig'de kalma yönünde karar vermişti.

Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan ve birçok kez bıçak altına yatan Wilshere, West Ham United formasıyla 2 sezonda sadece 19 maça çıktı.

Beklenen katkıyı veremeyen İngiliz futbolcu, 19 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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