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Futbol
Haber Giriş: 29.05.2021 - 23:32 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Süper Lig'den iki yıldızla anlaşmak üzere! Borini ve Biglia...

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Süper Lig'den iki yıldızla anlaşmak üzere! Borini ve Biglia...

Teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, buna karşın transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, Fatih Karagümrük'ün dünyaca ünlü iki yıldızını kadrosuna katmak üzere...

Fenerbahçe dış transferde iki ismi imza aşamasına getirdi.

Teknik direktör konusunda henüz resmi bir adım atmayan Fenerbahçe, buna karşın yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdürürken Süper Lig'in iki yıldızının transferini bitirmek üzere...

Haber Global'in haberine göre; sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük'te forma giyen İtalyan forvet oyuncusu Fabio Borini ve Arjantinli oyuncusu Lucas Biglia ile her konuda anlaşmaya vardı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Süper Ligden iki yıldızla anlaşmak üzere Borini ve Biglia...

İMZALAR HAFTA İÇİ

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük yönetimi ile de takas ve bir miktar para içeren bir paket teklif karşılığında el sıkıştı. İmzaların hafta içinde atılması bekleniyor.

Emre Belözoğlu yönetime verdiği raporda bu iki ismin alınması istenmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Süper Ligden iki yıldızla anlaşmak üzere Borini ve Biglia...

35 yaşındaki Lucas Biglia, geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla 35 maçta görev yaptı ve 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

30 yaşındaki Fabio Borini ise devre arasında katıldığı Fatih Karagümrük'te 20 maçta forma giydi ve 9 gol - 2 asistlik performans ortaya koydu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Süper Ligden iki yıldızla anlaşmak üzere Borini ve Biglia...

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