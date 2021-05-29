Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Süper Lig'den iki yıldızla anlaşmak üzere! Borini ve Biglia...

Fenerbahçe dış transferde iki ismi imza aşamasına getirdi.

Teknik direktör konusunda henüz resmi bir adım atmayan Fenerbahçe, buna karşın yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdürürken Süper Lig'in iki yıldızının transferini bitirmek üzere...

Haber Global'in haberine göre; sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük'te forma giyen İtalyan forvet oyuncusu Fabio Borini ve Arjantinli oyuncusu Lucas Biglia ile her konuda anlaşmaya vardı.

İMZALAR HAFTA İÇİ

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük yönetimi ile de takas ve bir miktar para içeren bir paket teklif karşılığında el sıkıştı. İmzaların hafta içinde atılması bekleniyor.

Emre Belözoğlu yönetime verdiği raporda bu iki ismin alınması istenmişti.

35 yaşındaki Lucas Biglia, geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla 35 maçta görev yaptı ve 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

30 yaşındaki Fabio Borini ise devre arasında katıldığı Fatih Karagümrük'te 20 maçta forma giydi ve 9 gol - 2 asistlik performans ortaya koydu.

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