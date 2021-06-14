Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe stoperini buldu! Merih Demiral ayrılırsa...

Spor Arena Dış Haber - Transfer çalışmalarını sürdüren ve savunma bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

Attila Szalai'nin yanına hem tecrübeli hem de kaliteli bir partner transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Serie A'da buldu.

Tuttosport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Juventus'un İtalyan savunmacısı Daniele Rugani ile ilgileniyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Rennes'de, ikinci yarısını ise Cagliari'de kiralık olarak geçiren Rugani ile ilgilenen Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirmesi için Merih Demiral'ın da durumunun netleşmesi gerekiyor.

KARARI ALLEGRI VERECEK

Premier Lig ekiplerinden Everton ve Tottenham'ın transfer etmek istediği Merih Demiral'ın Juventus'tan ayrılması durumunda Rugani'nin takımda kalabileceği, bu konuda son sözü ise takımın başına tekrar geçen Maximiliano Allegri'nin vereceği kaydedildi.

Juventus'taki ilk döneminde Rugani'ye sık sık şans veren Allegri'nin Merih'in satılması halinde İtalyan savunmacı takımda tutmak isteyebileceği belirtilirken, eğer Merih'ten kazanılan bonservisin bir kısmıyla Fiorentinalı Milenkovic kadroya katılmazsa, Rugani'nin rotasyonda şans bulacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Juventus'taki bu gelişmeleri yakından takip ederken, 26 yaşındaki stoperin ayrılması halinde Juventus'a resmi teklif yapacağı belirtildi.

MERİH'E 40 MİLYON EURO

İtalyan gazeteci Nicolo Schira geçtiğimiz günlerde verdiği haberde, Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Everton'ın Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istediğini ve Juventus'un bu transfer için 40 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini yazmıştı.

ANA HEDEF MILENKOVIC

Merih'in transfer olması durumunda önceliği transfere verecek olan İtalyan ekibi, Fiorentina'nın 23 yaşındaki stoperi Nikola Milenkovic'e kancayı takmıştı.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Sırp savunmacıyı 10 milyon euro civarı bir bonservis bedeline kadroya katmayı planlayan Juventus'un yaşanan gelişmelere göre transferde resmi adım atacağı belirtildi.

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