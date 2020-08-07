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Haber Giriş: 07.08.2020 - 09:14,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe Smolov için resmen...

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe Smolov için resmen...
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile yollar her an ayrılabilir. Lazio ve Fiorentina'nın istediği Kosovalı golcünün yerine ise iki oyuncu alımı planlanıyor. Sarı lacivertli ekip sezonu kiralık olarak İspanya ekibi Celta Vigo'da geçiren Smolov için resmi teklifte bulundu.

Son Dakika Fenerbahçe transfer haberi... Vedat Muriqi konusunda İtalya ve İngiltere'den transfer teklifleri alan ancak henüz bunları kabul etmeyen Fenerbahçe, hücum hattına her halükarda takviye yapmak istiyor. Son iddia ise Fedor Smolov...

Hücum hattını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Rus golcü Fedor Smolov’a resmi teklif yaptı. Trtspor'un haberine göre; Fenerbahçe, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen ve sezonu kiralık olarak İspanya ekibi Celta Vigo'da geçiren Fedor Smolov için resmi teklif yaptı.

Gökhan Gönül resmen Fenerbahçe'deFenerbahçe, eski oyuncusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah beyazlı kulübe veda eden Gönül, kariyerinin son döneminde bir kez daha Kadıköy'e döndü.
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30 yaşındaki forvet, İspanyol ekibiyle bu sezon 14 maça çıktı, 2 gol kaydetti.

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