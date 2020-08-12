Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü bekliyor

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Barış Sungur'u kadrosuna katmıştı.

Son olarak bonservisi İtalyan ekibi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş için ısrarını sürdüren sarı-lacivertlilerin oyuncu konusunda mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği 26 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşan Fenerbahçe'nin Genoa'dan gelecek son yanıtı beklediği ve Sinan'ın İtalyan ekibinden bonservisini almasını durumunda 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Antalyaspor forması giyen golcü oyuncu Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 5 gol atıp 1 asist yapmıştı.

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