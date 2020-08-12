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Futbol
Uğur Yapıcı
Haber Giriş: 12.08.2020 - 13:14,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü bekliyor

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü bekliyor
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Şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de bir süredir sıcaklığı koruyan Sinan Gümüş’ün transferinin bitme aşamasında olduğu ve Genoa’nın son kararının beklendiği belirtildi.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Barış Sungur'u kadrosuna katmıştı.

Son olarak bonservisi İtalyan ekibi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş için ısrarını sürdüren sarı-lacivertlilerin oyuncu konusunda mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği 26 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşan Fenerbahçe'nin Genoa'dan gelecek son yanıtı beklediği ve Sinan'ın İtalyan ekibinden bonservisini almasını durumunda 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Antalyaspor forması giyen golcü oyuncu Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 5 gol atıp 1 asist yapmıştı.

 

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Sinan Gümüşü bekliyor

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