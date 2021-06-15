Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe, Serdar Dursun'u kadrosuna kattı! Edin Dzeko detayı...

Sarı lacivertliler, Bundesliga 2'de attığı 27 golle gol kralı olan ve adı birçok Türk kulübüyle anılan Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.

Geçen sezon Darmstadt'la toplamda 36 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 29 gol atıp 8 de asist yaparak göz doldurmuştu.

Transferi hakkında konuşan Serdar Dursun, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Gol kralı olarak geldim, inşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım. Çeşitli teklifler geldi ama Fenerbahçe'nin adı heyecanlandırdı. Erkek çocuğum olacak. Onun bereketiyle Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacağım. Bu statta kale arkasında çok maç izledim. Taraftarla buluşmayı hayal ediyorum." dedi.

Transferi resmi siteden duyuran Fenerbahçe, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır.

Geçen sezon 2. Bundesliga’da gol kralı olan Serdar Dursun’a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz.

Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!" ifadelerine yer verdi.

Dzeko paylaşımı heyecan yarattı

Sarı lacivertlilerin yeni transferi Serdar’ın, adı birçok kez Türk kulüpleriyle anılan ve 2 sezon önce Fenerbahçe’nin kapısından dönen Boşnak golcü Edin Dzeko ile çekilen fotoğrafını paylaşıp “4-4-2” notusunu düşmesi Fenerbahçeli taraftaları heyecanlandırdı.

4 Haziran’da Romalı golcü Dzeko ile çekilen fotoğrafını paylaşan Serdar, “Efsane” ve “4-4-2” notlarını düşerken sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası sarı lacivertli taraftalar, Boşnak golcünün de transfer edilebileceğine yönelik yorumlarda bulundu.

Adı birçok kez Türk kulüpleriyle anılan 35 yaşındaki golcünün Beşiktaş’a transfer olabileceği iddiaları gündemdeki sıcaklığının korurken Serdar Dursun’un Fenerbahçe’ye transferi öncesi yaptığı paylaşım heyecan yarattı.

Dzeko, geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul’a gelmiş, kahve içtiği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Beşiktaş'ın yanı sıra adı Galatasaray'la da anılan golcü yıldızın Roma ile olan sözleşmesi 2022'de sona erecek.

İtalyan ekibiyle toplanda 260 maça çıkan Dzeko, 119 gol atıp 55 de asist yaparak büyük başarıya imza attı.

SERDAR DURSUN KİMDİR?

2011 yılında Eskişehirspor, Hannover 96 altyapısında forma giyen Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. 20 yaşında Almanya'dan Türkiye'ye transfer olan genç oyuncu Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Fatih Karagümrük formaları giymesine rağmen yeteri kadar şans bulamadı.

Türkiye'de A2 Ligi'nde gol krallığı yaşayan Serdar Dursun, 2016 yılında doğduğu ülke Almanya'nın Greuther Fürth takımının yolunu tuttu.

2018/2019 sezonu öncesi Fürth'ten Darmstadt'a transfer olan Serdar Dursun bu sezon gösterdiği performansla Almanya'da dikkatleri üzerine topladı.

Serdar Dursun, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Süper Lig'de bazı kulüpleri ve Almanya'dan da Hamburg ile Schalke 04'ün teklifleri olduğunu açıklamıştı. Süper Lig'den Serdar'a talip olan ekibin ise Beşiktaş olabileceği iddia edilmişti.