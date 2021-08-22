Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Sead Kolasinac'ta mutlu sona çok yakın!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Borsa Hersekli sol bek Sead Kolasinac ve takımı Arsenal ile her konuda anlaştı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Kolasinac ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Arsenal'i de ikna etti. Arsenal ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Kolasinac'ın bu sezonki maaşının bir kısmını Arsenal ödeyecek.

Arsenal'le sözleşme fesih konusunda anlaşan 28 yaşındaki Kolasinac'ın Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon Euro maaş alacağı ve 700 bin Euro da bonus kazanacağı belirtildi.

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