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GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Samuel Kalu için girişimlere başladı
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Futbol
Haber Giriş: 29.08.2020 - 16:29 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Samuel Kalu için girişimlere başladı

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Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Samuel Kalu için girişimlere başladı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bordeaux forması giyen Nijeryalı futbolcu Samuel Kalu için girişimlere başladı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, 23 yaşındaki Samuel Kalu’yu satın alma opsiyonuyla birlikte bedelsiz kiralamak istiyor. 

Kalu, Bordeaux’dan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Nijeryalı futbolcunun menajeri Bordeaux ile görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Samuel Kalu için girişimlere başladı

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