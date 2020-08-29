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Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Samuel Kalu için girişimlere başladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bordeaux forması giyen Nijeryalı futbolcu Samuel Kalu için girişimlere başladı.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, 23 yaşındaki Samuel Kalu’yu satın alma opsiyonuyla birlikte bedelsiz kiralamak istiyor.
Kalu, Bordeaux’dan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Nijeryalı futbolcunun menajeri Bordeaux ile görüşmelere başladı.
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