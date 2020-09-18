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DHA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 13:49 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Nazım Sangare için Antalyaspor'la görüşüyor

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sağ bek Nazım Sangare için Antalyaspor ile görüşüyor. Fenerbahçe, Antalyaspor'un Beşiktaş'tan da istediği 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak.

Bu sezon şampiyonluk parolasıyla önemli isimleri takıma kazandıran Fenerbahçe alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor.

Takımın kaptanı Gökhan Gönül ile forma rekabeti verebilecek yerli bir sağ bek arayışı olan sarı lacivertliler, Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare için Antalyaspor ile görüşüyor.

Fenerbahçe, Antalyaspor'un Beşiktaş'tan da istediği 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak. Ayrıca takas oyuncu konusunda da alternatif bir teklif yapılması gündemde.

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Nazım Sangare için Antalyasporla görüşüyor

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