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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi.. Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın Kasımpaşa'ya transferini açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 02.09.2021 - 19:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi.. Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın Kasımpaşa'ya transferini açıkladı!

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Son Dakika Transfer Haberi.. Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın Kasımpaşa'ya transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın takımdan ayrıldığını ve Kasımpaşa'ya transfer olacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Nabil Dirar'ın yeni adresi açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüp, Dirar'ın takımdan ayrıldığını ve Kasımpaşa'ya transfer olacağını duyurdu.

Fenerbahçe'nin duyurusunda "Nabil Dirar takımımızdan ayrıldı. Futbolcumuz Nabil Dirar, Kasımpaşa Spor Kulübü’ne transfer olmak üzere Kulübümüzden ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı."

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