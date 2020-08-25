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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Marcel Tisserand transferini bitirmeye yakın!
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Haber Giriş: 25.08.2020 - 09:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Marcel Tisserand transferini bitirmeye yakın!

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Marcel Tisserand transferini bitirmeye yakın!
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Erol Bulut’un çok istediği Marcel Tisserand konusunda müjdeli haber yakın. Alman basını, Wolfsburg’un Sochaux’tan Lacroix’yi bitirmek üzere olduğunu, bu transfer sonrası Tisserand’ın gidişine onay vereceğini yazdı.

Fenerbahçe, stoperde ikinci bombayı Marcel Tisserand ile patlatacak gibi görünüyor.

Kongolu futbolu, özellikle Erol Bulut’un çok istediği bir isimdi. Yönetim, Tisserand ile anlaşma sağlamış, kulübü Wolfsburg’a kiralama teklifini iletmişti.

Alman basınına göre Yeşil-Beyazlılar bu teklife olumlu yanıt verecek. Ancak öncesinde Tisserand’ın yerine yeni bir savunmacı almak istiyorlar.

Lacroix’nin imzası bekleniyor

Haberde, Wolfsburg’un Fransız ekibi Sochaux’nün stoperi Maxence Lacroix’yi istediği belirtildi. Alman ekibinin, 20 yaşındaki oyuncunun transferinde son aşamaya geldiği kaydedildi.

Almanlar’ın iddiasına göre Wolfsburg, bu transferi bitirdikten sonra Tisserand’ın Fenerbahçe’ye gitmesine onay verecek.

Böylece Sarı-Lacivertliler stoper operasyonunu bitirmiş olacak. (Fanatik)

 

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Marcel Tisserand transferini bitirmeye yakın

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