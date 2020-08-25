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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe Marcel Tisserand için resmi teklifini yaptı
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Haber Giriş: 25.08.2020 - 15:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe Marcel Tisserand için resmi teklifini yaptı

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe Marcel Tisserand için resmi teklifini yaptı
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, Wolfsburg'un stoperi Marcel Tisserand için teklifini yaparken Alman ekibinin cevabı da belli oldu. İşte Wolsfburg'un Fenerbahçe'den istediği bonservis bedeli.

Fenerbahçe'de savunmaya takviye için çalışmalar hız kazandı. Sarı lacivertliler, Marcel Tisserand için resmi girişimini yaptı.

Wolfsburg, Fenerbahçe'den Marcel Tisserand için 2.5 milyon Euro talep etti. TRT Spor'un haberine göre; Pazarlıklar hem bonservis hem de kiralama üzerine sürüyor.

Tisserand'ın da Fenerbahçe’ye gelmek istediği ifade edildi. Fenerbahçe Lemos ile birlikte savunma bölgesini bu oyuncu ile güçlendirecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos İstanbul'daFenerbahçe'nin 10. transferi Mauricio Lemos İstanbul'a ayak bastı. Tecrübeli oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe Marcel Tisserand için resmi teklifini yaptı

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