Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe Marcel Tisserand için resmi teklifini yaptı

Fenerbahçe'de savunmaya takviye için çalışmalar hız kazandı. Sarı lacivertliler, Marcel Tisserand için resmi girişimini yaptı.



Wolfsburg, Fenerbahçe'den Marcel Tisserand için 2.5 milyon Euro talep etti. TRT Spor'un haberine göre; Pazarlıklar hem bonservis hem de kiralama üzerine sürüyor.

Tisserand'ın da Fenerbahçe’ye gelmek istediği ifade edildi. Fenerbahçe Lemos ile birlikte savunma bölgesini bu oyuncu ile güçlendirecek.

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