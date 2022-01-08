Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Löw’ü pazartesi açıklayacak

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Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de sıra dışı bir sessizliğe bürünen başkan Ali Koç’un, dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlandığı ileri sürüldü. İddiaya göre sarı lacivertliler, uzun süredir yapılan görüşmelerin ardından Alman Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Joachim Löw ile el sıkıştı. Bu dev transferin pazartesi açıklanması bekleniyor.

BELÇiKA BASININDAN DiVOCK ORiGi iDDiASI

Löw’ün takımın başına geçmesiyle birlikte Fenerbahçe, forvet mevkisini de ünlü bir isimle takviye edecek. Bu sezon forvetlerinden beklediği verimi alamayan sarı lacivertlilerde takımın en skoreri, 7 gol atan Mesut Özil. Belçika basınının iddiasına göre Fenerbahçe, Liverpool’un Belçikalı santrforu Divock Origi’ye talip. 26 yaşındaki futbolcuyu Newcastle United da istiyor.

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iSABETLi ŞUTLARA ÖZEL ÖNLEM ALINIYOR

Ligin ilk yarısında kalesine gelen isabetli şutların yüzde 38’i gol olan Fenerbahçe bu soruna çözüm üretmek için çalışmalar yapıyor. İsabetli şutların gol olma istatistiğinde Antalya, Rize ile Gaziantep’ten de kötü durumda olan ve Beşiktaş’ın ardından 2. sırada sarı lacivertli ekip, en çok puan kaybını da bu nedenle yaşadı. Vitor Pereira ayrıldıktan sonra dörtlü savunmaya dönen Fenerbahçe’de teknik heyet oyunculara saha yerleşimi, alan savunması ve pozisyon alma çalışmaları yaptırarak sorunu çözmeye gayret ediyor.

BERAAT KARARLARI KESiNLEŞTi

Sözde Şike Davası’nda, eski başkan Aziz Yıldırım ile yöneticilerden Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu hakkında verilen ve Yargıtay tarafından onanan beraat kararları kesinleşti.