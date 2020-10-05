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Haber Giriş: 05.10.2020 - 18:18 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Kemal Ademi transferini resmen açıkladı

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Kemal Ademi transferini resmen açıkladı
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Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği 24 yaşındaki Kemal Ademi'yi 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Transferi hızlı takımı Fenerbahçe, 24 yaşındaki 1.98'lik forvet oyuncusu Kemal Ademi'yi kadrosuna kattığını duyurdu. 

Kulüp televizyonuna konuşan Kemal Ademi, "Fenerbahçe'deyim, çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim." sözleriyle mutluluğunu ifade etti.

KEMAL ADEMİ KİMDİR, NERELİDİR?

Futbol kariyerine St. Gallen'de başlayan ve 2015 yılında Hoffenheim'a kiralık olarak giden İsviçreli forvet, 2016 yılında bonservisiyle Alman ekibine transfer oldu. 2018 yılında Neuchatel Xamax'ın yolunu tutan Kemal Ademi, 2019 yazından beri Basel'de forma giyiyor.

 

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