Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe ile anılan Sergiy Rebrov, BAE takımlarından Al Ain ile anlaştı

Son olarak Macar ekibi Ferencvaros'u çalıştıran ve yeni sezonda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağına dair haberler çıkan Sergiy Rebrov, Al Ain ile anlaştı.

Bir dönem Fenerbahçe'de futbolcu olarak görev alan ve yeni sezon sarı lacivertlilerin başına geçebileceği konuşulan 47 yaşındaki teknik adamın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain Kulübü oldu.

Al Ain, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Sergiy Rebrov'la anlaştıklarını duyurdu.

BAŞARILARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sergiy Rebrov, Dinamo Kiev ile 2 kez Ukrayna Ligi şampiyonluğu, 2 kez Ukrayna Kupası şampiyonluğu, 1 kez Ukrayna Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, Ferencvaros ile 3 kez Macaristan Lig şampiyonluğu elde etti.

Ukraynalı teknik adam ayrıca Ferencvaros'u 25 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıma başarısı göstermişti.

REBROV'UN PUAN ORTALAMASI

Tecrübeli çalıştırıcı, Dinamo Kiev ile 137 maçta 2.20 puan ortalaması yakalarken, Al Ahli'de 38 maçta 2.08, Ferencvaros'ta 133 maçta 2.08 puan ortalaması yakaladı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Sergiy Rebrov, futbolcu olarak 2002-2004 yılları arasında Fenerbahçe'de 38 maç oynamış ve 4 gol atmıştı.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...