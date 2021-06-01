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Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe ile anılan Leonardo Jardim, Al Hilal'in yeni teknik direktörü oldu
Adı Fenerbahçe ile de anılan Portekizli teknik adam Leonardo Jardim, Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'in yeni hocası oldu.
Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, 46 yaşındaki Leonardo Jardim ile anlaştığını açıkladı.
Portekizli teknik adam; Braga, Sporting Lizbon, Olympiakos ve son olarak Monaco'yu çalıştırdı.
Fransız ekibinde Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Jardim'in adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.
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