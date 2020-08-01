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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe için Neven Subotic iddiası!
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Haber Giriş: 01.08.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe için Neven Subotic iddiası!

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe için Neven Subotic iddiası!
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Yeni sezon öncesi kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe için Alman basınınından Neven Subotic iddiası ortaya atıldı.

Alman basınından Bild, Fenerbahçe için Neven Subotic’i yazdı. Union Berlin forması giyen ve burada mutsuz olduğu belirtilen, 31 yaşındaki stoperin kulüp arayışında olduğu bildirildi.

Bu doğrultuda Subotic için Sarı-Lacivertli ekibin devrede olduğu yazılırken, menajerler aracılığıyla temas kurulduğu öğrenildi. Subotic, bu sezon 23 maçta 1 gol atmıştı.

Sırp stoperin Berlin ekibiyle 1 yıllık daha sözleşemsi bulunuyor.

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe için Neven Subotic iddiası

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