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Haber Giriş: 24.09.2020 - 09:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Fabio Martins'i bekliyor!

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Fabio Martins'i bekliyor!
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Fenerbahçe, Portekiz'in Braga takımında forma giyen kanat oyuncusu Fabio Martins için girişimlerini hızlandırırken teknik direktör Erol Bulut bu transferin tamamlanmasını çok istiyor.

Fenerbahçe yeni bir yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen sol kanat oyuncusu Fabio Martins'i kiralamak için için yoğun çaba sarfediyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da bu oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. Futbola 2006 yılında Porto altyapısında başlayan 27 yaşındaki oyuncu 2013'te Desportivo Aves'e transfer oldu.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

2014'te Braga B'ye 1 sezon sonra ise A takıma yükselen Fabio Martins, Paços Ferreira, Chaves ve Famalicao gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Martins'in günhncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Fabio Martins'in 2022'ye kadar Braga ile sözleşmesi bulunuyor.

 

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Fabio Martinsi bekliyor

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