Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Edin Visca için pazarlık halinde

Fenerbahçe sessiz sedasız bir transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor... Şampiyonluk yolunda son derece iddialı bir kadro kurmaya çalışan Sarı-Lacivertliler, şimdi de rotayı Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'ya çevirdi.

Özellikle teknik patron Erol Bulut'un kadrosunda görmeyi çok istediği 30 yaşındaki futbolcu için pazarlık süreci başladı. Fenerbahçe ve Başakşehir yönetimleri bonservis bedeli için masaya otururken, Bosnalı futbolcunun sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması, Fener cephesinin şu anki en büyük kozu olacak.

Bu arada bonservis pazarlıkları sırasında, Kanarya'da kadroda düşünülmeyen bazı oyuncuların takasta kullanılması da seçenekler arasında bulunuyor. Büyük takım forması giymek isteyen Visca'nın, bu anlaşmayı dört gözle beklediği de gelen haberler arasında. (Fanatik)

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