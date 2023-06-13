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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Edin Dzeko için kesenin ağzını açtı! 2 yıllık sözleşme için teklif edilen rakam...

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#Transfer#Fenerbahçe#Edin Dzeko
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Edin Dzeko için kesenin ağzını açtı 2 yıllık sözleşme için teklif edilen rakam...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 07:00

Fenerbahçe, Boşnak santrforun transferi için kesenin ağzını açtı. Menajer Alessandro Lucci ile dün masaya oturan yöneticiler, yıllık 4.5 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme teklif etti. Lucci, 1-2 gün içinde yanıt verecek.

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Sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe yönetimi, dünyaca ünlü santrfor Edin Dzeko’yu renklerine bağlamak için harekete geçti.

Sarı lacivertliler, Inter ile sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde olan Boşnak futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Dün İstanbul’da masaya oturulan Lucci’ye yıllık 4.5 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme teklif edildi.

Fenerbahçe’nin önerisini Dzeko’ya bildiren Lucci, düşünmek için süre istedi. Bugün İstanbul’dan ayrılarak Dzeko ile bir araya gelecek olan menajer Lucci’nin 1-2 gün içinde cevabını bildirmesi bekleniyor.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Edin Dzeko için kesenin ağzını açtı 2 yıllık sözleşme için teklif edilen rakam...

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52 MAÇTA 14 GOL ATTI 

Bosna Hersek’in Zeljeznicar takımında yetişen ve Alman ekibi Wolfsburg’da yıldızı parlayan Dzeko, 2011’de 37 milyon Euro’ya Manchester City’ye satıldı.

2015’te kiralık gittiği Roma’ya 2016’da bonservisiyle katılan tecrübeli golcü, 2021’de 2.8 milyon Euro’ya İnter’e transfer oldu.

Milano kulübünde bu sezon 52 resmi maça çıkan Dzeko, 14 gol attı, 5 asist yaptı. 37 yaşında ve 1.93 metre boyundaki Dzeko’dan olumsuz yanıt gelmesi durumunda Fenerbahçe yönetimi en az onun kalitesinde net bir santrfor transfer etmeye kararlı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Edin Dzeko

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