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Futbol
Haber Giriş: 12.06.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik direktörle görüştü! 2 yıllık...

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Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik direktörle görüştü! 2 yıllık...

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Yeni hocayla ilgili çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe'nin, tecrübeli çalıştırıcıya 2 yıllık teklif yaptığı öne sürüldü.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüple ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Geçtiğimiz günlerde Vitesse'nin teknik direktörü Thomas Letsch ile anlaşıldığı iddia edilmiş, Alman teknik adamın yardımcılığını da eski Fenerbahçeli Claudio Maldonado'nun yapacağı iddia edilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir başka iddia ise İtalya'dan geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı bilgiye göre Fenerbahçe, İsviçreli ünlü teknik adam Lucien Favre ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik direktörle görüştü 2 yıllık...

Sarı-lacivertlilerin, 63 yaşındaki teknik adama 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtilirken, resmi bir anlaşmanın henüz yapılmadığı aktarıldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Alman devi Borussia Dortmund'da görev yapmıştı.

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik direktörle görüştü 2 yıllık...

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