Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas'la anlaşma sağladı!

Son olarak Basel'den 24 yaşındaki Kemal Ademi transferi için anlaşma sağlandığını duyuran ve oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı lacivertliler, Dimitrios Pelkas için teklif yaptı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Yunan takımı PAOK'ta forma giyen orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas için resmi teklif yapıldı.

Yunan takımıyla 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Dimitrios Pelkas için 1.6 milyon euro ve satıştan yüzde 20 pay teklif edildi.

A Spor'un duyurduğu haberde ise oyuncuyla anlaşma sağlandığı ve bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.