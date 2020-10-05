MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas'la anlaşma sağladı!
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas'la anlaşma sağladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.10.2020 - 00:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas'la anlaşma sağladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Transfer şampiyonu Fenerbahçe, PAOK forması Yunan orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas için anlaşma sağladı.

Son olarak Basel'den 24 yaşındaki Kemal Ademi transferi için anlaşma sağlandığını duyuran ve oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı lacivertliler, Dimitrios Pelkas için teklif yaptı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Yunan takımı PAOK'ta forma giyen orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas için resmi teklif yapıldı.

Yunan takımıyla 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Dimitrios Pelkas için 1.6 milyon euro ve satıştan yüzde 20 pay teklif edildi.

A Spor'un duyurduğu haberde ise oyuncuyla anlaşma sağlandığı ve bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

Fenerbahçe, Kemal Ademi ile anlaştığını duyurdu
Fenerbahçe, Kemal Ademi ile anlaştığını duyurdu!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle