MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Diego Perotti transferini bitirdi!
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Diego Perotti transferini bitirdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.09.2020 - 20:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Diego Perotti transferini bitirdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Diego Perotti transferini bitirdi!
Abone Olgoogle-news

İtalyan Gazeteci Nico Schira'nın aktardığı habere göre Roma'nın Arjantinli yıldızı Diego Perotti, 3 yıllığına Fenerbahçe'de.

Fenerbahçe, 32 yaşındaki Arjantinli kanat ile 3 yıllığına anlaştı. Roma'ya bonservis bedeli 2.5 milyon euro, oyuncuya ise yıllık 2.5 milyon euro verilecek.

Son 4 yıldır Roma forması giyen Diego Perotti, süre aldığı 138 resmi maçta takımına 32 gol ve 26 asistlik katkı sağladı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle