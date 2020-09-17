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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Diego Perotti transferini bitirdi!
İtalyan Gazeteci Nico Schira'nın aktardığı habere göre Roma'nın Arjantinli yıldızı Diego Perotti, 3 yıllığına Fenerbahçe'de.
Fenerbahçe, 32 yaşındaki Arjantinli kanat ile 3 yıllığına anlaştı. Roma'ya bonservis bedeli 2.5 milyon euro, oyuncuya ise yıllık 2.5 milyon euro verilecek.
Son 4 yıldır Roma forması giyen Diego Perotti, süre aldığı 138 resmi maçta takımına 32 gol ve 26 asistlik katkı sağladı.
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