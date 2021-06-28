Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe devreye girdi transfer kızıştı! Trabzonspor...
Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Trabzonspor, Leeds United ile sözleşmesi sona eren Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski ile yeniden görüşecek. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin de devreye girmesi üzerine elini çabuk tutup 29 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek istiyor.
Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Kuzey Makedonyalı Ezgjan Alioski için yeniden devreye giriyor.
Sabah'ın haberine göre; EURO 2020'de Kuzey Makedonya forması giyen Alioski'yi yakından takip eden Bordo-Mavililer, F.Bahçe'nin de devreye girmesi üzerine elini çabuk tutup 29 yaşındaki oyuncu ile bir görüşme daha yapmayı kararlaştırdı.
Alioski en son Leeds United'da oynamıştı.