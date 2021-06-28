MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe devreye girdi transfer kızıştı! Trabzonspor...
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe devreye girdi transfer kızıştı! Trabzonspor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 28.06.2021 - 08:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe devreye girdi transfer kızıştı! Trabzonspor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe devreye girdi transfer kızıştı! Trabzonspor...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Trabzonspor, Leeds United ile sözleşmesi sona eren Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski ile yeniden görüşecek. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin de devreye girmesi üzerine elini çabuk tutup 29 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Kuzey Makedonyalı Ezgjan Alioski için yeniden devreye giriyor.

Sabah'ın haberine göre; EURO 2020'de Kuzey Makedonya forması giyen Alioski'yi yakından takip eden Bordo-Mavililer, F.Bahçe'nin de devreye girmesi üzerine elini çabuk tutup 29 yaşındaki oyuncu ile bir görüşme daha yapmayı kararlaştırdı.

Alioski en son Leeds United'da oynamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi