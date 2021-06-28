Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe devreye girdi transfer kızıştı! Trabzonspor...

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Kuzey Makedonyalı Ezgjan Alioski için yeniden devreye giriyor.

Sabah'ın haberine göre; EURO 2020'de Kuzey Makedonya forması giyen Alioski'yi yakından takip eden Bordo-Mavililer, F.Bahçe'nin de devreye girmesi üzerine elini çabuk tutup 29 yaşındaki oyuncu ile bir görüşme daha yapmayı kararlaştırdı.

Alioski en son Leeds United'da oynamıştı.