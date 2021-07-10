Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe de istedi, Hysaj'ın yeni adresi netleşti

Spor Arena Dış Haber - Napoli'de 6 yıl forma giyen Arnavuk sağ bek Elseid Hysaj, İtalyan ekibinden ayrıldığını duyurdu. Başarılı oyuncu, kulübe ve taraftara teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Hysaj mesajında, "6 yıl sonra veda vakti geldi. Bu paylaşım, herkese teşekkür etmek için yeterli değil ancak takım arkadaşlarıma, kulübe, personele ve büyük Napoli taraftarına teşekkür ederim. Beni ve ailemi evimde hissettirdiniz. Bu formayı giymek benim için onurdu" ifadelerini kullandı.

Başarılı sağ bekin yeni takımı ise kısa süre içerisinde netleşti. Hysaj, Napoli'den eski hocası Mauricio Sarri'nin başına geçtiği Lazio ile sözleşme imzaladı.

Lazio Arnavut futbolcunun transferini henüz resmi olarak duyurmasa da Hysaj'ı, internet sitesinde yer alan kamp kadrosuna dahil etti.

FENERBAHÇE DIŞINDA İTALYAN VE ALMAN KULÜPLERİ İSTEDİ

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'ta geçtiğimiz günlerde yer alan haberde Hysaj ile Fenerbahçe'yle birlikte Alman ve İtalyan kulüplerinin ilgilendiği iddia edilmişti.