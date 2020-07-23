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Haber Giriş: 23.07.2020 - 16:52,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe Brahim Darri ile anlaşmaya vardı!

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe Brahim Darri ile anlaşmaya vardı!
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Fatih Karagümrük'ün sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ajax altyapısından yetişen Brahim Darri'nin yeni takımı belli oldu. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Fenerbahçe'yle anlaştığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin geleceği parlak ve potansiyeli yüksek oyuncu takibi devam ediyor. Radyospor'un haberine göre Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün Fas asıllı Hollandalı futbolcusu Brahim Darri'yle 3 yıllık bir anlaşmaya vardı. Fatih Karagümrük cephesinin de doğruladığı bu transfer sonucunda Darri, sezon başında Fenerbahçe'ye katılacak ve yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

Bu sezon ne yaptı?

Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon 31 maça çıkan Brahhim Darri, bu karşılaşmaların 25'ine ilk 11'de başladı. çıktığı 31 maçta 4 gol atan Darri, 1 tane de asist yaptı.

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe Brahim Darri ile anlaşmaya vardı

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe Brahim Darri ile anlaşmaya vardı

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