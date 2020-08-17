Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Blend Baftiu ile anlaştı iddiası

Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli kulübün 22 yaşındaki Kosovalı 10 numara Blend Baftiu ile anlaştığı iddia edildi.

Supersport Kosova'nın haberine göre Fenerbahçe, Blend Baftiu ile her konuda anlaştı. Sarı lacivertli kulüp ile Baftiu'nun takımı Ballkani arasında son detaylar görüşülüyor. İki takım arasındaki son pürüzler giderildikten sonra transferin imzaya kalacağı belirtildi.

VEDAT MURIQI'NİN ARDINDAN İKİNCİ KOSOVALI

Blend Baftiu, Fenerbahçe'ye gelmesi halinde Vedat Muriqi'nin ardından sarı lacivertli kulüpte forma giyecek ikinci Kosovalı olacak. Genç 10 numara, geçen sezon Kosova'da 34 maça çıkarken 20 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

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