Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Bastos ile anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sarı lacivertli ekip, şimdi de stoper bölgesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Lazio'da forma giyen 28 yaşındaki Angolalı stoper Bastos ile anlaşmaya vardı.

Transferin gerçekleşmesi için Erol Bulut'un onayının beklendiği öğrenildi.

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