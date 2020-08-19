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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Bastos ile anlaşmaya vardı!
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Haber Giriş: 19.08.2020 - 00:36,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Bastos ile anlaşmaya vardı!

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Bastos ile anlaşmaya vardı!
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Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Lazio'dan Bastos ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sarı lacivertli ekip, şimdi de stoper bölgesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Lazio'da forma giyen 28 yaşındaki Angolalı stoper Bastos ile anlaşmaya vardı.

Transferin gerçekleşmesi için Erol Bulut'un onayının beklendiği öğrenildi.

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe, Bastos ile anlaşmaya vardı

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