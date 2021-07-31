Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda 4 transfer yapmayı hedeflediklerini belirten Ali Koç, Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza söylentilerine net cevap verdi.

Ali Koç, Aaron Boupendza ile bir kez bile görüşmediklerini ve Vedat Muriqi haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

ALİ Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Son 2-3 gündür canımız çok sıkkın. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Tüm canlıların hayatı kötü etkileniyor. Yüreğimiz, gördüklerimizi kaldırmıyor. Fenerbahçe olarak 250 bin ağaç dikme sözünü sizlerin huzurunda vermek istiyorum. Tüm negatif şartlara rağmen seçime yoğun bir katılım oldu. Fenerbahçe için verdiğimiz mücadeleyi gören, dışarıda ve içeride nelerle mücadele ettiğimizi daha iyi anlayan her üyemize, şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkürü borç bilirim."

"Bu kulübü seven, bu kulüp için kalbi atan herkesle beraber yeniden bir yola çıkıyoruz. Bu yolda önümüze çıkan her engelle mücadele etmeye devam etmeliyiz. Özellikle futbolda bu durum devam edecektir. Futbolda tanıdık bir ismi göreve getirdik. Bu karardan dolayı içim rahat. Bir kesim, sürekli bizi eleştiriyorlar. 'Bielsa'yı getirecekti.' deniyor. İnanın onu getirsek, 'Bu, hayatında kupa kazanamamış.' derlerdi."

"Hocamız, kadroyu incelemek ve kimlerin gideceğini belirlemek istedi. Sahada her şeyini veren, terinin son damlasına kadar savaşan, hem sportif hem de özel hayatında sorumluluklarını bilerek yaşayan bir takım olmak zorundayız. Hocamız, takımdan ayrılmasını istediği oyuncuları aşağı yukarı belirledi. Transferdeki sessizliğimiz sizi ürkütmesin. Bunlar bilinçli adımlar. Taraftarlarımız rahat olmasını rica ediyorum. Bir sürü isim telafuz ediliyor. Mesela Boupendza. Biz Boupendza ile hiç görüşmedik ama zannedersiniz yarın gelecek. Vedat Muriqi iki gün tatile geliyor, 'Fenerbahçe'ye transfere geldi.' deniyor. Yok."

"Bizden bir şey çıkana kadar hiçbir şeye inanmayın. Biz bir spor kulübüyüz ama bu senenin asıl odağı futbolda olacak. Camia olarak futbolda şampiyonluğu ve kutlamaları çok özledik. Futbol takımızdaki her bir birey, bu sorumluluk bilincinde görevini yapacaktır. Bu sene, Türkiye'de futbolun rengini sarı-laciverte boyamak durumundayız. Zaman zaman düşeceğiz ama kötü maçlardan sonra öyle bir ortam yaratılıyor ki... Sizden özellikle ricam, en düşük anlarımızda size ihtiyacımız var. Bizim pusulamız belli, bu sene şampiyon olacağız. Yayıncıyla yaşanan sorunlar, yabancı kuralı.... Bu konuları, forma rengi gözetmeksizin çözmek için mücadele verirken TFF'nin ve sayın Nihat Özdemir'in bu anlamda duruşu şaşkınlık ve endişe vericidir."

"Sayın Özdemir, bu konu Ali Koç'un özel bir konusu değildir. Lütfen daha önce pek çok kez yaptığınız gibi konuyu kişiselleştirmeyin. Artık gerçekleri görün. Tekerleği yeniden icat etmenize gerek yok. Kulak verin. Biz Fenerbahçe olarak iş birliğine hazırız ama bu garip tutumunuz değiştirmedikçe sizlerle her ortamda kapışmaya hazırız. Fenerbahçe'nin hakkının yenmesine, tertemiz mücadelemizin sekteye uğratılmaması için elimizdeki bütün gücü kullanacağımızı buradan ifade etmek istiyoruz. Tüm dikkatimiz üstünüzde. Ona göre hareket edin, kulak verin. Artık tahammülümüz yok."

"Gaziantep'i yendiğimiz maçta onların golü Szalai'ye yapılan faul nedeniyle verilmedi. Bence faul değildi ama kalan maçlarda maçı etkileyen tüm pozisyonlar aleyhimize gelişti. İyiye iyi, yanlışa yanlış diyebilmeliyiz. TFF'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı stat kuralları son derece isabetli bir kural. Onları buradan tebrik etmek istiyorum."