Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Arda Güler'in yerini Sebastian Szymanski ile dolduracak

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Arda Güler'i İspanyol devi Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, genç oyuncunun yerini doldurmak için kolları sıvadı.
Fenerbahçe'deki performansıyla transferin gözdesi olan ve seçimini Real Madrid'den yana kullanan Arda Güler, sarı lacivertli ekibe toplamda 30 milyon Euro kazandırdı.
Arda Güler için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro garanti ve 10 milyon Euro bonus ödemeyi kabul eden Real Madrid, genç oyuncuyu takıma kattığını resmen duyurdu.
Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalamak için İspanya'nın yolunu tutan Arda Güler'in yerini doldurmak için harekete geçen Fenerbahçe, aradığı ismi buldu.
ARDA'NIN YERİNE POLONYALI YILDIZ
Sarı lacivertliler, bonservisi Dinamo Moskova’da olan ve geçen sezon kiralık oynadığı Feyenoord’u şampiyonluğa taşıyan 24 yaşındaki Polonyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
RESMİ TEMASLAR BAŞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Arda Güler'in yerine Dinamo Moskova forması giyen Sebastian Szymanski için resmi temaslara başladı.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Sebastian Szymanski için kapıyı 20 milyon Euro'dan açan Dinamo Moskova ile pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
HOLLANDA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Dinamo Moskova takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Polonyalı milli futbolcunun bonservis bedeli 18 milyon Euro.
Szymanski, geçtiğimiz sezon Feyenoord, formasıyla 40 maçta görev aldı. 10 gol 8 performans sergileyen oyuncu şampiyonlukta önemli bir katkı sağladı.