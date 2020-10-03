Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe 3 sezonda 45 futbolcu transfer etti

Sarı lacivertli kulüp, 45 transferin 19’unu bonservis bedeliyle, 18’ini bedavaya aldı. Kiralık alıp verdiklerinin paralarını açıklamayan F.Bahçe, üç sezonda sattığı 7 futbolcudan 63 milyon Euro kazanırken, satın aldıklarına 49 milyon Euro ödedi. Oyuncuların çoğunda hayal kırıklığı yaşayan F.Bahçe’nin en kârlı transferi 5.6 milyon Euro’ya gelip 17.5 milyon Euro’ya giden Muriç oldu.

F.Bahçe’de Ali Koç’un başkanlığa seçildiği 3 Haziran 2018’den bu yana müthiş bir futbolcu sirkülasyonu yaşanıyor. Koç bugüne dek (kiralık gidip gelen gençler hariç) 45 transfer yaptı, 43 oyuncuyu

gönderdi. Transfermarkt verilerine göre 19 futbolcu toplam 48,97 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilirken, satılan 7 oyuncudan 63,32 milyon Euro gelir elde edildi. Aynı dönemde 18 oyuncu bedavaya geldi.

İlk sezon satıştan 2 milyon Euro kâr etti

Koç, 2018-19 sezonunda 15 futbolcu transfer ederken, Aziz Yıldırım döneminden kalan 13 oyuncuyla yollarını ayırdı. Gönderilen isimlerden Josef, Giuliano ve Fernandao’yu toplam 25 milyon 50 bin Euro’ya satan Koç, buna karşın Jailson, Zajc, Harun,

Frey, Berke, Barış Alıcı, Sadık ve Ferdi’nin bonservislerine 23,14 milyon Euro harcadı. Aynı sezon Slimani, Moses, Ayew ve Benzia’yı kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, Serdar Aziz, Tolga ve Diego Reyes’i ise bedelsiz olarak renklerine bağladı.

En pahalı transferi Gustavo: 6 milyon Euro

2019-20 sezonunda 14 oyuncu alıp 17 ismi gönderen Fenerbahçe, 18,51 milyon Euro’luk bonservis harcamasına karşılık, 16,27 milyon Euro’yu kasasına koydu. Gustavo’ya 6, Muriç’e 5.6 milyon Euro ödeyen sarı lacivertliler, Deniz, Zanka, Altay,

Allahyar ve alıp hemen Kayserispor’a sattığı Yasir Subaşı’nı da çeşitli miktarlarda bonservis ücretiyle transfer etti. Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Kruse, Mevlüt ve Rami’yi bedelsiz alan Fenerbahçe, Rodrigues ve Falette’le de kiralık anlaşma yaptı.

Bu sezon transferde ‘garantici’ davrandı

İlk iki sezonunda hayal kırıklığı yaşayan Ali Koç, 202021 sezonunda garantici davranıp, tecrübeli isimlerin ağırlıkta olduğu transferler yaptı. Gökhan, Caner, Sosa, Novak, Mert Hakan, Sinan’ın yanı sıra Valencia, Cisse, Thiam, Barış Sungur bedelsiz olarak kadroya dahil edilirken, Tisserand, Sangare, Lemos ve İsmail Yüksek bonservis bedeli karşılığında alındı, Samatta ise satın alma opsiyonlu olarak kiralandı. Bonservis için 7,32 milyon Euro harcayan Fenerbahçe, satıştan 22 milyon Euro gelir elde etti.