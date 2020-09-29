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Haber Giriş: 29.09.2020 - 18:41 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Fatih Karagümrük'ten Mario Balotelli açıklaması!

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Son dakika transfer haberi | Fatih Karagümrük'ten Mario Balotelli açıklaması!
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Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve averajla liderlik koltuğuna oturan Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, Mario Balotelli transferi iddialarını yalanladı.

Lucas Biglia ve N'Diaye'yi renklerine bağlayan Fatih Karagümrük'te Balotelli gündeme gelmişti.

TRT Spor'a Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, İtalyan golcüyü transfer edeceklerine ilişkin iddialarla ilgili konuştu.

Hurma, “Balotelli ile ilgimiz yok. Sosyal medyada biri yazmış, 'Bizim Başkan bu gidişle Balotelli’yi de alır' diye. Sonra oradan yürümüş gitmiş. Sadece 1 yerli hücum oyuncusu almak istiyoruz, muhtemelen kanat oyuncusu olacak” dedi.

Beşiktaş'ın da gündemindeydi

Transferde ismi sık sık Türk takımlarıyla geçen İtalyan golcü, son olarak bu transfer döneminin başında Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.

30 yaşındaki Balotelli'nin bonservsi İtalya Serie B'ye düşen Brescia'da bulunuyor. Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Gana asıllı İtalyan golcünün hangi takıma transfer olacağı da merak ediliyor...

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